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Black Sale 2026: Estas son las mejores ofertas en celulares con descuento

¿Buscas un celular con descuento? El Black Sale comenzó este lunes 30 de marzo con una amplia variedad de ofertas en categorías como tecnología, turismo, vestuario y belleza.

El evento se extenderá hasta el domingo 5 de abril, periodo en el que cientos de marcas ofrecerán promociones en sus productos.

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Por ello, si estás pensando en renovar tu dispositivo móvil, esta puede ser una oportunidad ideal para hacerlo a un precio más bajo de lo habitual.

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Mejores ofertas en celulares

Según datos recopilados por Knasta, estas son algunas de las principales ofertas disponibles en smartphones:

  • Samsung Galaxy A56 128GB Grafito (-13%): $259.990 en ABC
  • iPhone 15 Pro Max 256GB reacondicionado Titanio Azul (-10%): $699.990 en Falabella
  • Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Titanium Black (-10%): $899.990 en ABC
  • iPhone 15 128GB (-1%): $539.990 en Mercado Libre
  • iPhone 17 256GB Negro (-5%): $899.990 en Falabella
  • iPhone 17 Pro Max 256GB Azul (-3%): $1.399.990 en Falabella
  • Samsung Galaxy S25 FE 128GB Negro (-10%): $419.990 en ABC
  • Samsung Galaxy S25 FE 256GB Celeste (-4%): $479.990 en ABC
  • iPhone 14 Pro 128GB Morado reacondicionado (-4%): $399.990 en Falabella
  • Xiaomi Poco X7 Pro Negro 512GB (-5%): $349.990 en Falabella
  • iPhone 16 128GB Azul (-8%): $779.990 en Falabella
  • Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB Negro (-6%): $819.990
  • Honor 400 Pro 512GB Gris (-7%): $579.990 en ABC

Cabe precisar que gran parte de estos descuentos están sujetos al uso de tarjetas asociadas a cada comercio, de acuerdo a Knasta.

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