Black Sale 2026: Estas son las mejores ofertas en celulares con descuento
- Por Cristian Latorre
¿Buscas un celular con descuento? El Black Sale comenzó este lunes 30 de marzo con una amplia variedad de ofertas en categorías como tecnología, turismo, vestuario y belleza.
El evento se extenderá hasta el domingo 5 de abril, periodo en el que cientos de marcas ofrecerán promociones en sus productos.
Por ello, si estás pensando en renovar tu dispositivo móvil, esta puede ser una oportunidad ideal para hacerlo a un precio más bajo de lo habitual.Ir a la siguiente nota
Mejores ofertas en celulares
Según datos recopilados por Knasta, estas son algunas de las principales ofertas disponibles en smartphones:
- Samsung Galaxy A56 128GB Grafito (-13%): $259.990 en ABC
- iPhone 15 Pro Max 256GB reacondicionado Titanio Azul (-10%): $699.990 en Falabella
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Titanium Black (-10%): $899.990 en ABC
- iPhone 15 128GB (-1%): $539.990 en Mercado Libre
- iPhone 17 256GB Negro (-5%): $899.990 en Falabella
- iPhone 17 Pro Max 256GB Azul (-3%): $1.399.990 en Falabella
- Samsung Galaxy S25 FE 128GB Negro (-10%): $419.990 en ABC
- Samsung Galaxy S25 FE 256GB Celeste (-4%): $479.990 en ABC
- iPhone 14 Pro 128GB Morado reacondicionado (-4%): $399.990 en Falabella
- Xiaomi Poco X7 Pro Negro 512GB (-5%): $349.990 en Falabella
- iPhone 16 128GB Azul (-8%): $779.990 en Falabella
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB Negro (-6%): $819.990
- Honor 400 Pro 512GB Gris (-7%): $579.990 en ABC
Cabe precisar que gran parte de estos descuentos están sujetos al uso de tarjetas asociadas a cada comercio, de acuerdo a Knasta.
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