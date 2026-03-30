Black Sale 2026: Estas son las mejores ofertas en celulares con descuento

30 mar. 2026 - 17:00 hrs.

¿Buscas un celular con descuento? El Black Sale comenzó este lunes 30 de marzo con una amplia variedad de ofertas en categorías como tecnología, turismo, vestuario y belleza.

El evento se extenderá hasta el domingo 5 de abril, periodo en el que cientos de marcas ofrecerán promociones en sus productos.

Por ello, si estás pensando en renovar tu dispositivo móvil, esta puede ser una oportunidad ideal para hacerlo a un precio más bajo de lo habitual.

Mejores ofertas en celulares

Según datos recopilados por Knasta, estas son algunas de las principales ofertas disponibles en smartphones:

Samsung Galaxy A56 128GB Grafito (-13%): $259.990 en ABC

(-13%): $259.990 en ABC iPhone 15 Pro Max 256GB reacondicionado Titanio Azul (-10%): $699.990 en Falabella

(-10%): $699.990 en Falabella Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Titanium Black (-10%): $899.990 en ABC

(-10%): $899.990 en ABC iPhone 15 128GB (-1%): $539.990 en Mercado Libre

(-1%): $539.990 en Mercado Libre iPhone 17 256GB Negro (-5%): $899.990 en Falabella

(-5%): $899.990 en Falabella iPhone 17 Pro Max 256GB Azul (-3%): $1.399.990 en Falabella

(-3%): $1.399.990 en Falabella Samsung Galaxy S25 FE 128GB Negro (-10%): $419.990 en ABC

(-10%): $419.990 en ABC Samsung Galaxy S25 FE 256GB Celeste (-4%): $479.990 en ABC

(-4%): $479.990 en ABC iPhone 14 Pro 128GB Morado reacondicionado (-4%): $399.990 en Falabella

(-4%): $399.990 en Falabella Xiaomi Poco X7 Pro Negro 512GB (-5%): $349.990 en Falabella

(-5%): $349.990 en Falabella iPhone 16 128GB Azul (-8%): $779.990 en Falabella

(-8%): $779.990 en Falabella Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB Negro (-6%): $819.990

(-6%): $819.990 Honor 400 Pro 512GB Gris (-7%): $579.990 en ABC

Cabe precisar que gran parte de estos descuentos están sujetos al uso de tarjetas asociadas a cada comercio, de acuerdo a Knasta.

Todo sobre Black Sale