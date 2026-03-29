Comienza Black Sale: Así puedes conocer las mejores ofertas

29 mar. 2026 - 23:59 hrs.

Ya comenzó el Black Sale, evento que se extenderá por una semana desde este lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril y que contará con más de 100 marcas, pymes y emprendedores que ofrecerán ofertas increíbles en productos y servicios.

De esta manera, los usuarios podrán acceder a descuentos en productos como vestuario, muebles, construcción, viajes o servicios como hospedajes, seguros, salud y más.

¿Qué marcas participan en el Black Sale?

Entre algunas de las marcas confirmadas, se encuentran ABC, Easy, Nike, Booking, Adidas, Fensa, Casa Royal, Santa Isabel, Flixbus, H&M, Fashions Park, Apple, Pewen, Reuse, Street Dogs, Open English, Seguros Falabella, Trivago, Shein, Despegar, NH Hotels, Puma, The Line, Asus, HP, JetSmart y más.

Hay que tener en cuenta que la particularidad de este Black Sale es que las ofertas están disponibles únicamente para venta online, por lo que los descuentos no aplican en compras presenciales.

¿Cómo revisar las mejores ofertas del Black Sale?

Para poder conocer en detalle las ofertas y descuentos disponibles por parte de cada marca de manera segura, se sugiere ingresar al sitio oficial del Black Sale (pincha aquí) y así elegir el comercio de su preferencia para poder visitar su portal y ver las ofertas disponibles.

Con el fin de evitar caer en estafas y comprar con tranquilidad, se recomienda el sitio oficial del evento de ofertas en línea, que es: blacksale.cl, desde donde se puede ver las marcas y tiendas participantes y acceder directamente a sus plataformas certificadas.

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