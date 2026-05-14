Emblemática librería de Providencia anuncia su cierre definitivo y lanza liquidación total de libros

14 may. 2026 - 10:29 hrs.

¿Qué pasó?

La librería Café Entre Páginas sorprendió a sus seguidores tras anunciar el cierre definitivo de su local en Providencia, poniendo fin a una etapa que durante años reunió a amantes de la lectura y la cultura en Santiago.

A través de sus redes sociales, el espacio confirmó su despedida junto con una venta especial de liquidación, donde ofrecerán importantes descuentos en todo su catálogo de libros y ediciones de colección.

Venta especial durante toda la semana

Desde Café Entre Páginas explicaron que la iniciativa busca agradecer el apoyo recibido por parte de sus clientes y la comunidad que acompañó el proyecto durante su funcionamiento.

“Queremos que te lleves ese libro que tanto querías con un precio increíble”, señalaron en la publicación donde además detallaron que existen “descuentos sobre descuentos” disponibles hasta el próximo 17 de mayo.

La tienda indicó que las personas interesadas pueden revisar los títulos disponibles en su página web y realizar sus compras directamente a través de mensaje privado.

Descuentos y beneficios para regiones

El cierre también incluye promociones para compradores fuera de Santiago. Según explicaron, los primeros 10 envíos a regiones tendrán descuento adicional en el costo de despacho.

Además, quienes compren a través de la página web podrán acceder a un 15% de descuento utilizando el código “OFERTALITERARIA” al momento de finalizar la compra.

La noticia generó múltiples reacciones entre seguidores y clientes habituales del espacio, quienes lamentaron el cierre de una de las librerías más reconocidas de Providencia.

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