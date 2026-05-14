Este jueves se transmite el final de "Aguas de Oro" de Mega: ¿A qué hora puedes verlo?

14 may. 2026 - 10:54 hrs.

La recta final ya comenzó para una de las teleseries más seguidas del último tiempo. “Aguas de Oro” entra en su etapa decisiva y Mega ya definió en qué horario llegará a su esperado desenlace.

A lo largo de sus capítulos, la producción ha instalado múltiples conflictos y giros que mantienen abiertas varias incógnitas, especialmente en torno a las historias centrales que han marcado la trama.

Horario del final de “Aguas de Oro”

El capítulo final de la teleserie se emitirá este jueves 14 de mayo, inmediatamente después de Meganoticias Prime, en horario estelar, a partir de las 21:50 horas.

Los televidentes podrán seguir este esperado episodio a través de la señal abierta de Mega, en su sitio web y también mediante la plataforma Mega Go.

El cierre promete concentrar toda la tensión acumulada en la historia protagonizada por Álvaro Rudolphy, Carolina Arregui y Paola Volpato.

Entre las principales interrogantes que marcarán el último episodio está el futuro de sus personajes: ¿Qué ocurrirá con la familia tras los últimos conflictos? ¿Carlos logrará salir de la cárcel y concretar su relación con Karla?

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