"Sin filtros": Daniela Aránguiz mostró el resultado de su último tratamiento estético

13 may. 2026 - 14:32 hrs.

Daniela Aránguiz volvió a generar reacciones en redes sociales luego de compartir una fotografía “sin filtros” para mostrar los resultados de los recientes tratamientos estéticos que se realizó en el rostro.

La exchica reality publicó una imagen donde aparece destacando el estado actual de su piel tras someterse a distintos procedimientos faciales enfocados en hidratación, rejuvenecimiento y corrección estética.

Los tratamientos que se realizó Daniela Aránguiz

Por medio de sus historias de Instagram, la panelista mostró su procedimiento, donde comparte la cuenta de la profesional que realizó su trabajo, entre ellos “piel glow con NCTF, toxina y acondicionamiento facial”.

“Mi máxima: ¡Sin filtros preciosa!”, escribió la desntista junto a la fotografía de Daniela Aránguiz.

Uno de los tratamientos que más llamó la atención fue el denominado NCTF, sigla de “New Cellular Treatment Factor”, una terapia de revitalización facial que utiliza microinyecciones con vitaminas, antioxidantes, aminoácidos y ácido hialurónico.

Este procedimiento busca hidratar profundamente la piel, estimular la producción de colágeno y mejorar la luminosidad del rostro.

Diversos procedimientos de Daniela Aránguiz

No es primera vez que Aránguiz comparte este tipo de procedimientos con sus seguidores. Hace algunas semanas ya había mostrado parte de su visita estética para aplicarse toxina botulínica.

En aquella ocasión explicó que uno de sus objetivos era corregir la llamada “sonrisa gingival”, condición donde al sonreír queda más expuesta la encía.

“Yo vine por una cosa y ya me están haciendo el retoque de todo”, comentó entre risas en uno de los registros compartidos en redes sociales.

Según explicó, el procedimiento consiste en aplicar pequeñas dosis de bótox en zonas específicas del rostro para modificar la forma en que se eleva el labio superior al sonreír. Además, aseguró que el tratamiento fue rápido y prácticamente indoloro.

“No duele nada”, afirmó, agregando que los resultados comienzan a notarse a los pocos días y alcanzan su efecto máximo tras dos semanas.

La propia Aránguiz también explicó que la decisión responde a una incomodidad estética personal: “Siempre tuve dientes lindos, pero no me gustaba que se me vieran las encías”, señaló.

Por ahora, la panelista continúa compartiendo con naturalidad los distintos retoques y cuidados estéticos que realiza en su rostro, generando diferentes comentarios entre sus seguidores.

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