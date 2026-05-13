Yamila Reyna sorprende con impactante confesión sobre Américo: Se defendió tras críticas por hablar de amor

13 may. 2026 - 12:14 hrs.

Yamila Reyna generó debate en redes sociales luego de sincerarse sobre sus sentimientos hacia su expareja, el cantante Américo, quien recientemente fue formalizado por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.

La actriz argentina respondió a las críticas que recibió luego de reconocer que aún tiene sentimientos por el intérprete, pese a la denuncia realizada.

¿Qué dijo sobre Américo?

La actriz y comediante abordó el tema en el podcast M de Mujer, donde reconoció que, pese al dolor vivido y al quiebre de la relación, todavía sigue enamorada: “No me avergüenza decirlo”, señaló.

Durante la conversación, Yamila habló sobre la dificultad emocional de dejar atrás una relación importante, incluso cuando existieron situaciones dañinas: “El amor no se va. Vos le puedes decir a tu mente ‘esto no estaba bien’, pero el corazón, ¿cómo lo mandas?”, expresó.

La actriz además explicó que Américo era una persona con la que proyectaba una vida juntos: “¿Cómo vas a dejar de amar a alguien con quien te ibas a casar y sentías que era el compañero de tu vida, tu partner, tu hilo rojo? No me avergüenzo de decirlo. Yo sigo enamorada”, confesó.

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente, especialmente luego de conocerse la formalización del cantante, instancia en la que quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima mientras se desarrolla la investigación.

La respuesta de Yamila Reyna ante las críticas

Tras recibir múltiples cuestionamientos en redes sociales, Yamila utilizó sus historias de Instagram para profundizar en sus palabras y defender su postura: “Hay personas que no entienden estas palabras. Pues bien, el amor no se va porque alguien ‘te haga algo’, el amor se va con el tiempo, no es ilógico ni enfermo, es normal”, escribió.

La actriz también reflexionó sobre la diferencia entre amar a alguien y decidir alejarse para protegerse: “Alguien que está sano y ama de verdad sabe que el corazón solo siente, no razona, pero tu mente entiende que debes irte de donde te hacen daño”, señaló.

Finalmente, cerró con un mensaje enfocado en el amor propio y los límites personales: “Elegirte a pesar de lo que sientes es difícil, pero el respeto comienza por ti”, concluyó.

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