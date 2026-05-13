Misterio en el Mar Jónico: Pescadores hallan dron naval con motor encendido y tecnología Starlink oculto en una cueva

13 may. 2026 - 13:05 hrs.

El hallazgo de un misterioso dron naval en aguas del mar Jónico encendió las alarmas de las autoridades griegas y abrió nuevas interrogantes sobre las operaciones militares encubiertas en el Mediterráneo.

Todo comenzó cuando varios pescadores que trabajaban cerca del cabo Doukato, en la isla griega de Lefkada, detectaron una embarcación no tripulada de aproximadamente cinco metros que giraba repetidamente en la misma zona con el motor todavía encendido, reseña Galaxia Militar.

El aparato estaba oculto cerca de una cueva marina y llamó la atención por su aspecto inusual y por el sofisticado equipo tecnológico que llevaba incorporado.

Un dron naval de la marca Starlink

Según los testimonios recogidos por medios locales, el dron contaba con varias cámaras en la proa, sistemas de vigilancia avanzados y una antena aparentemente vinculada al servicio satelital Starlink, desarrollado por la empresa SpaceX.

Captura de video

Los pescadores decidieron remolcar la embarcación hasta el puerto de Vassiliki, pero durante la maniobra el motor volvió a activarse, aumentando el temor de que pudiera provocar una explosión o impactar contra otras embarcaciones.

La Guardia Costera de Grecia tomó control inmediato del vehículo y lo trasladó para una inspección junto a especialistas militares.

Versiones extraoficiales indicaron inicialmente que el dron podría transportar unos 300 kilos de explosivos y que estaba preparado para una misión ofensiva; sin embargo, las primeras investigaciones revelaron que únicamente contenía detonadores y no explosivos activos, lo que permitió descartar un peligro inmediato.

El diario Kathimerini señaló que las autoridades identificaron el aparato como un dron naval Magura V3, un modelo asociado a operaciones marítimas de Ucrania.

El hallazgo resulta especialmente sensible porque ocurrió cerca de rutas utilizadas por petroleros vinculados a la llamada “flota en la sombra” rusa, utilizada para evadir sanciones internacionales.

Ahora, las autoridades griegas investigan cómo llegó el dron a esa zona y cuál era exactamente su misión en el Mediterráneo.

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