Detienen a turista argentino por tráfico de armas: Le encontraron un arsenal para la venta en Estación Central

13 may. 2026 - 13:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciudadano argentino de 59 años fue detenido por el delito de tráfico de armas, tras ser sorprendido con cinco armas de fuego al interior de la residencia en donde vivía.

El hombre permanecía en Chile en calidad de turista, pero su objetivo era la venta de dicho armamento, oculto en un domicilio de la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

Al momento de su captura, concretada por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), también fue arrestado un ciudadano chileno, quien realizaba una compra de armas en el inmueble.

Armas incautadas

Junto con el decomiso de 8 mil dólares (más de 7 millones de pesos) al connacional, se le incautaron cinco armas de fuego al argentino:

Un arma de fuego tipo pistola marca Bersa , calibre 9 mm.

, calibre 9 mm. Un arma de fuego tipo pistola, marca Glock , modelo 17, con un cargador, calibre 9 mm, un kit Roni marca CAA y un dispositivo de modificación de cadencia de tiro marca Glock.

, modelo 17, con un cargador, calibre 9 mm, un kit Roni marca CAA y un dispositivo de modificación de cadencia de tiro marca Glock. Un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus , modelo G3, con tres cargadores, calibre 9 mm.

, modelo G3, con tres cargadores, calibre 9 mm. Un arma de fuego tipo pistola, marca Canik , modelo Mete mc9l, con dos cargadores, calibre 9 mm.

, modelo Mete mc9l, con dos cargadores, calibre 9 mm. Un arma de fuego, tipo pistola, marca Bersa, modelo TPR9, con dos cargadores, calibre 9 mm.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Antisecuestros Metropolitana, explicó que las armas incautadas estaban todas "en condición de nuevas".

Asimismo, señaló que contaban con "distintos accesorios para aumentar la cadencia y el poder de fuego". Algunas tenían dispositivos conversores, "los cuales aumentan su capacidad de tiro dejándolas en modalidad automática, lo que genera mayor daño".

Por su parte, la fiscal Denise Valenzuela, de la Fiscalía ECOH Región Metropolitana, indicó que el armamento venía desde el extranjero "para el comercio nacional ilegal". "Dadas las características de estas armas de fuego, tienen un alto poder de disparo y una alta dañosidad a las personas", añadió.

Respecto al método de ingreso, Barrientos comentó que, presumiblemente, haya sido "oculto en distintos vehículos que cruzan la frontera". Esto, ya que el hombre se dedicaría al negocio del transporte de diferentes productos, trabajo que habría aprovechado para cometer este ilícito.

Tendría antecedentes policiales en Argentina

Aunque no entregó detalles sobre sus antecedentes policiales, el subprefecto de la PDI dijo que el turista argentino "es una persona de interés para las autoridades argentinas".

"Efectivamente, es una persona vinculada a distintas otras investigaciones en ese país. Se está cruzando información con las autoridades argentinas por las actividades que desarrollaba en ese país", añadió.

Tanto a él como al connacional se les imputan los delitos de tráfico de armas, tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas y tenencia ilegal de armas de fuego.