Emilia Dides reveló la angustiante razón por la que adelantó el parto de su hija

14 may. 2026 - 09:52 hrs.

Emilia Dides abrió su corazón y recordó el complejo momento que vivió durante el nacimiento de su hija Mía, fruto de su relación con el exdeportista Sammis Reyes.

La cantante entregó inéditos detalles en conversación con el podcast “Hasta que el podcast nos separe”, donde reveló que una fuerte intuición maternal la llevó a insistir en adelantar el parto, decisión que terminó siendo clave para evitar una tragedia.

La confesión de Emilia Dides

Según relató la exrepresentante de Chile en Miss Universo, el parto ocurrió a las 34 semanas de gestación: “La Mía tenía que nacer el 22 de febrero. Se adelantó porque quería nacer, estaba incómoda dentro de la guata”, comentó.

Debido a que el nacimiento ocurrió de manera prematura, explicó que debieron administrarle corticoides para acelerar el desarrollo pulmonar de la bebé y evitar mayores complicaciones.

La influencer además recordó que, pese a que los exámenes médicos no mostraban señales claras de alerta, ella sentía que algo no estaba bien: “El doctor me decía que no estaba en trabajo de parto y que no recomendaba inducirlo, pero yo sentía que tenía que salir ese día”, contó.

El dramático momento tras el parto

Finalmente, Emilia decidió seguir su intuición y pidió continuar con el procedimiento. Según reveló, minutos después entendió por qué tenía esa sensación: “Sacan a la Mía, mi niña ahorcada con el cordón umbilical. Nunca lo detectaron”, relató con emoción.

Además, recordó que la bebé nació con un color oscuro debido a la compleja situación que enfrentaba dentro del vientre, asegurando que desde antes percibía que estaba incómoda.

El testimonio generó impacto entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales destacando la importancia de la intuición materna y celebrando que tanto Emilia como su hija se encuentren bien.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristia?n Sa?nchez / periodista (@crissancheztv)

Todo sobre Famosos chilenos