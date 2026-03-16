"Pensaba que iba a vivir de ti": Sammis Reyes responde irónicamente luego de que lo calificaran de "mantenido"

16 mar. 2026 - 18:15 hrs.

Durante las últimas semanas, Sammis Reyes ha estado en el ojo público luego de protagonizar una serie de polémicas, entre ellas, una discusión que tuvo con la pareja de Daniela Aránguiz y otros supuestos altercados en diferentes festivales del país.

A raíz de esto, es que al jugador lo cuestionaron si sería o no un apoyo para su pareja Emilia Dides. Incluso, algunos fueron más allá en sus dichos y lo calificaron como una persona "mantenida" y "floja".

La irónica respuesta de Sammis Reyes

En algunos espacios de farándula pusieron énfasis en el último punto: comenzaron a criticar si se dedica a algo realmente o solo está aprovechando la fama de la ex Miss Universo Chile, lo que desató la respuesta del exjugador de la NFL.

En un video publicado en sus redes sociales, aparece él junto a Emilia, quien de manera irónica le pregunta: "Tengo una pregunta. ¿Qué hace Sammis Reyes? ¿A qué se dedica él".

"Pero, mi amor, pensaba que teníamos un acuerdo. Pensaba que iba a vivir de ti, amor", le sigue el juego Reyes, a lo que Dides asiente y vuelve a intervenir él: "Gracias, así me gusta. Es una vida moderna".

Casi al terminar el reel, Mía, la hija de la pareja, gritó fuertemente detrás de ellos, robándose la atención de los dos y sobre todo de los seguidores de ambos que comentaron en la publicación: "Esa niña gritó Chileeeeee muy clarito", "Hasta la bebé llora bonito jajaj", mencionaron algunos.

Por otro lado, otros sí opinaron sobre la ironía de Sammis y Emilia: "Me gusta esta pareja…. Porque se ríen de todoooo… ¡Y qué bkn!", "No hagan caso de comentarios estúpidos", "No sé por qué le tiran tanta mala leche al Sammis. ¡Pura envidia no más!".

Mira el video aquí: