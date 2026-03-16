La nueva etapa de Boric después de La Moneda: Exmandatario tiene nueva oficina y será vecino de conocido podcast

16 mar. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado miércoles se llevó a cabo la ceremonia de cambio de mando presidencial, en la que Gabriel Boric no solo dejó La Moneda tras un periodo de cuatro años, también abandonó la casa en el Barrio Yungay donde residió durante su mandato.

Como ya se conocía, el exmandatario se trasladará a un barrio residencial en la comuna de San Miguel para su nueva vida tras la presidencia. Además, esta mañana se reveló que ya tendría una nueva oficina de trabajo.

La nueva oficina de Boric

La oficina estaría ubicada en el mismo edificio donde se realiza el podcast "Una mañana fabulosa", el cual es conducido por el periodista Humberto "Toti" Sichel.

Según dijo el conductor, el expresidente "será vecino" e instalará su oficina en el Edificio Pits de Bellavista, donde se emite el programa.

Un comunicado publicado por su equipo de trabajo, dice que "el exPresidente de la República, Gabriel Boric definió su próxima oficina como exmandatario. Ubicada en el límite de las comunas de Recoleta y Santiago, decidió conformar su espacio con miras a seguir aportando a Chile", leyó Sichel.

¿Quiénes conforman su nuevo equipo?

Otra novedad respecto al destino laboral de Gabriel Boric después de dejar la presidencia, fue que se conoció a dos integrantes de su nuevo equipo de trabajo. Como directora ejecutiva de la oficina estará Antonia Illanes y la responsable de las comunicaciones será Nicole Vergara.

Ambas son excolaboradoras de la administración de Boric. Antonia Illanes es abogada de la Universidad de Chile, especializada en administración pública, y fue nombrada en noviembre de 2024 como administradora de La Moneda, luego de ser subsecretaria del Deporte.

Nicole Vergara, por su parte, es periodista también de la Universidad de Chile, y se ha especializado en comunicación política. Fue directora de comunicaciones de la Presidencia de la República, durante el gobierno de Boric y, anteriormente, se desempeñó como asesora del segundo piso.

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