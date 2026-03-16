La emotiva despedida de Camila Andrade a su padre: "Dios ganó al mejor guerrero en el cielo"

16 mar. 2026 - 16:07 hrs.

La ex Miss Mundo Chile, Camila Andrade, compartió una emotiva publicación en sus redes sociales para confirmar la dura pérdida familiar que enfrenta por estos días.

Se trata del fallecimiento de su padre, Patricio Andrade, quien murió luego de atravesar un delicado estado de salud.

La modelo despidió a su padre con una serie de fotografías y videos en blanco y negro, publicación que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y condolencias por parte de distintas figuras del espectáculo.

El emotivo mensaje de Camila Andrade

En la sentida publicación que Andrade dedicó a su padre escribió: "Te amo por siempre papá. QEPD. Dios ganó al mejor guerrero en el cielo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cami Andrade (@cmiandrade)

Tras el mensaje, varias personalidades del mundo del espectáculo reaccionaron con palabras de apoyo y cariño hacia la comunicadora.

Entre quienes comentaron la publicación aparecen Martín Cárcamo, Gissella Gallardo, Ingrid Parra, Tita Ureta, Catalina Vallejos y Mariela Montero.

En la publicación también se leen mensajes de colegas como Daniel Fuenzalida, quien escribió: "Abrazos, Cami. ¡No sabes cómo ahora te va a seguir protegiendo!".

Por su parte, Martín Cárcamo comentó: "Un gran abrazo para ti y toda tu familia. Descanse en paz".

Asimismo, las periodistas Gissella Gallardo y Emilia Daiber también expresaron su apoyo: "Lo siento muchísimo" y "mucho amor para ti y toda tu familia", fueron sus respectivos mensajes.

En tanto, la ex chica reality Tere Kuster escribió: "No tengo palabras, porque no existen en estos momentos. Te mando mi abrazo más sentido y repleto de amor, Cami querida. Es un dolor tan grande, lo lamento con el con el corazón".

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