"Estamos disfrutando el momento": Camila Andrade confirma que está en una nueva relación

29 en. 2026 - 13:15 hrs.

Tras los rumores que la vinculaban con un joven empresario de Talca, Camila Andrade confirmó que actualmente se encuentra en pareja.

En medio de un programa de Chilevisión, la modelo abordó el tema y aclaró que están recién empezando.

"Estamos disfrutando el momento"

Fue durante una intervención de Diana Bolocco que decidió preguntarle por "el rucio", el seudónimo que recibió en el programa. Pero no fue a Camila Andrade a quien se le preguntó, sino a su madre.

"Quiero hablar de 'el rucio', y voy a ir con tu mamá. ¿Usted lo conoce? ¿Lo aprobó?", le dijo la animadora, a lo que la mamá de Camilo respondió: "Sí, sí, lo aprobé". Sin embargo, el hermano de la exMiss Mundo Chile no lo ha conocido aún.

Bolocco le confesó a Andrade que, a pesar de no estar tan pendiente de todo, vio una foto de la pareja. "Yo creo que era inteligencia artificial", bromeó la modelo, a lo que la animadora le insistió: "¿En qué etapa de la relación vamos?".

"Al comienzo. Estamos disfrutando, disfrutando el momento", le respondió la modelo.