Un trabajador muere y otro resulta lesionado tras caer a un estanque de vino en viña de Pirque

16 mar. 2026 - 18:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre murió y otro resultó lesionado tras caer a un estanque de vino en una viña este lunes, en la comuna de Pirque, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió cerca de las 12:00 horas en la Viña William Fevre, ubicada en la avenida Hernán Prieto con el camino G-437.

Por motivos que se investigan, un trabajador del recinto cayó a un estanque de acero inoxidable destinado al almacenamiento de vino, mientras que un segundo hombre también se precipitó al intentar socorrerlo.

PDI está a cargo de la investigación

El caso está en manos de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos profesionales realizan pericias.

De forma paralela, personal del Servicio Médico Legal (SML) se encuentra trabajando en el sitio del suceso.

Actualmente, el trabajador que resultó lesionado está recibiendo atención médica en el Hospital Sótero del Río.