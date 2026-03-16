Kast monitorea trabajos en la frontera norte: "Esto no es solo una zanja, es un sistema... van a haber puestos de observación"

16 mar. 2026 - 17:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast entregó nuevos detalles durante la tarde de este lunes sobre lo que será el "Plan Escudo Fronterizo", una de sus principales medidas con las que busca enfrentar la migración irregular en la zona norte.

Desde el Complejo Chacalluta, en el límite de la región de Arica y Parinacota con Perú, el Mandatario sostuvo que "esto no es solo una zanja, es mucho más, es un sistema, porque algunos dirán, ¿esa zanja va a detener todo? no. Si ustedes miran hacia arriba, van a haber puestos de observación. Si ustedes miran hacia el mar, van a haber puestos de observación".

Se invertirá en "barreras físicas, tecnológicas, humanas"

"Hay un sistema que se va a ir perfeccionando, que también viene desarrollando el Ejército con el trabajo anterior, porque hay que reconocer que se fue avanzando, (pero) no a la velocidad que estimábamos, porque esto podría haber sido complementado mucho antes", agregó.

En la misma línea, Kast afirmó que se invertirá en "barreras físicas, tecnológicas, humanas. La zanja sola no sirve, hemos visto que el crimen organizado tiene los medios para cubrir la zanja y cruzar igual los vehículos con contrabando".

"Esto requiere una presencia permanente a futuro de las policías, con el refuerzo de las Fuerzas Armadas, pero este es un sistema integral que requiere también la conversación a nivel internacional, el trabajo con otras naciones. Este es solo el comienzo, serán muchos kilómetros los que se bloquearán, pero lo más importante son las personas que colaboran a esas barreras físicas", concluyó.

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