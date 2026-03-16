Kast saluda a militares en Arica antes de dar inicio al "Plan Escudo Fronterizo": "Están defendiendo los valores de la patria"

16 mar. 2026 - 12:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast ya se encuentra en la región de Arica y Parinacota para dar en la tarde el inicio oficial al "Plan Escudo Fronterizo", que consiste en la construcción de zanjas y muros con el objetivo de frenar la migración irregular.

Antes de dirigirse a Chacalluta, el Mandatario sostuvo un breve encuentro con un grupo de militares del Ejército de la base "Solo de Zaldívar".

¿Qué les dijo el Presidente Kast a los militares que estaban presentes?

Al momento de tomar la palabra, el Jefe de Estado le dijo a los funcionarios del Ejército: "Quiero agradecerles el servicio a la patria, entregar la vida por Chile si fuera necesario. Y hoy día también agradecerles su colaboración permanente con una función que no es la habitual para las Fuerzas Armadas".

"A través de su comandante en jefe, les transmito el agradecimiento de todos los chilenos por la labor que ustedes realizan, por la protección de lo que es la puerta de entrada a nuestra nación", agregó el Presidente Kast en alusión al resguardo de la frontera norte.

Luego, el Mandatario recalcó la importancia que tiene la capital regional del extremo norte. "Arica es fundamental desde el punto de vista social, económico y geopolítico, y ustedes están ahí defendiendo los valores de la patria", afirmó.

Por último, el Presidente Kast le reiteró al grupo de militares: "Muchas gracias en mi nombre y en el de todos los chilenos".

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