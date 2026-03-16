Presidente Kast llega a Arica para dar inicio a la construcción de zanjas y muros del "Plan Escudo Fronterizo"

16 mar. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

Pasadas las 11:00 horas, el Presidente José Antonio Kast aterrizó a la ciudad de Arica, para luego dirigirse a la frontera norte y dar el inicio oficial al "Plan Escudo Fronterizo", una de sus principales medidas para enfrentar la migración irregular.

¿Cuál será el itinerario del Mandatario en la región de Arica y Parinacota?

Kast se dirigirá a la base militar "Solo de Zaldívar", en la playa Las Machas, lugar en que junto a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, liderarán el Comité de Ministros de Seguridad, junto a los ministros de Interior, Claudio Alvarado; de Defensa Nacional, Fernando Barros; y de Justicia, Fernando Rabat, que se conectará en forma telemática.

Además, en la ocasión participarán presencialmente el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director de la PDI, Eduardo Cerna.

Pasadas las 15:30 horas, el Presidente Kast se trasladará al complejo fronterizo de Chacalluta, lugar en el que se dará el arranque oficial al "Plan Escudo Fronterizo", donde se construirán muros y zanjas para combatir la migración irregular. Se espera que el Mandatario entregue declaraciones a la prensa después de la actividad.

Por último, a las 19:00 horas, el Jefe de Estado despegará rumbo a la ciudad de Antofagasta, para mañana visitar algunas zonas de la región.

Todo sobre José Antonio Kast