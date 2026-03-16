Este lunes inician los trabajos del "Plan Escudo Fronterizo": Presidente Kast llegará a la frontera norte

16 mar. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

En el punto de Observación Fronteriza del complejo fronterizo Chacalluta, en Arica, el Presidente Kast dará inicio al Plan Escudo Fronterizo e inspeccionará los trabajos de movimiento de tierra en la frontera que realiza el Ejército para la construcción de una zanja.

La actividad está fijada para las 15:30 horas y el mandatario estará acompañado por los ministros de Interior, Claudio Alvarado; de Defensa Nacional, Fernando Barros; de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Obras Públicas, Martín Arrau.

Los detalles del "Plan Escudo Fronterizo"

El Plan Escudo Fronterizo fue encargado al Ejército de Chile al mando de la protección de la macrozona norte (regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta), y define cuatro ejes estratégicos para una Política Nacional de fronteras, con plazos concretos de ejecución:

Protección fronteriza, orientada a garantizar soberanía efectiva y erradicar pasos no habilitados.

Integración institucional, que coordinará a los ministerios de Interior, Defensa y Seguridad Pública bajo un mando unificado.

Modernización tecnológica mediante drones, cámaras térmicas, biometría y barreras físicas.

Estado de Derecho para la reconducción y rechazo con pleno respeto al marco legal.

El plazo de implementación de este Plan Escudo Fronterizo es de 90 días. Asimismo, también se planea reforzar con muros la frontera con Bolivia.

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