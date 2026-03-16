¿Quiénes quedarían fuera?: Conoce los cambios que tendría la gratuidad con la propuesta del gobierno de Kast

16 mar. 2026 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado sábado, a solo tres días de arribar a La Moneda, el Presidente José Antonio Kast presentó el proyecto de ley "Reconstrucción Nacional". Este será presentado en el Congreso los próximos días y contempla 40 medidas económicas

Según expuso, una de esas medidas propone la modificación del sistema de gratuidad, incorporando nuevas limitaciones para acceder a ella, tales como la edad y el decil socioeconómico.

"La gratuidad seguirá tal como está" para quienes ya la tienen

El anuncio se hizo en una de las localidades afectadas por los incendios ocurridos en la región de Biobío. La medida respecto a los cambios en los requisitos para acceder al beneficio de educación superior fue la más controversial, pues, algunos precisan que el Presidente prometió "no tocar" beneficios sociales.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz aclaró que "la gratuidad seguirá tal como está si estás estudiando", es decir, que el beneficio no se perdería aunque el proyecto de ley sea aprobado. Asimismo, manifestó que "esa medida está en la comisión de ajuste y gasto que propuso el exministro Mario Marcel".

¿Cómo funciona la gratuidad actualmente?

Actualmente, hay que cumplir con ciertos requisitos para poder optar al beneficio de gratuidad para la educación superior. Principalmente, el postulante debe estar en un 60% de vulnerabilidad socioeconómica.

Deben optar por instituciones adscritas a gratuidad y acreditadas por al menos cuatro años. Además de no contar con título profesional o grado de licenciatura terminal, ni exceder la duración nominal de la carrera. Otro requisito es tener nacionalidad chilena o ser extranjero con residencia definitiva vigente o residencia temporal.

¿Qué cambiaría con la propuesta del gobierno de Kast?

Los cambios más relevantes sobre los requisitos para acceder al beneficio, y que fueron abordados por el ministro de Hacienda, son la incorporación de un límite etario. Las personas que tengan más de 30 años de edad no podrán optar por la gratuidad, sin perjuicio de aquellos beneficiarios que superan esa edad y ya están cursando una carrera de forma gratuita.

Otra medida propuesta es detener la expansión del beneficio a otros deciles de ingreso socioeconómico, por lo que se detendría el aumento de estudiantes beneficiados.

Quiroz, aseguró que quienes decidan estudiar una carrera técnica serán excluidos de estos límites, ya que, según dijo "a lo mejor (el postulante) salió a trabajar para mantener una familia y luego pudieron estudiar una carrera de nivel superior".

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