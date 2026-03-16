Presidente Kast llama a la unidad política para enfrentar la delincuencia: "El crimen organizado no tiene ningún limite"

16 mar. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se refirió a las problemáticas que ha generado el crimen organizado, el narcotráfico y la migración ilegal en el país, instancia en que el Mandatario aprovechó de llamar a la unidad política para enfrentar los problemas mencionados.

En medio de su alocución en Arica, hasta donde llegó para dar inicio al "Plan Escudo Fronterizo", el Jefe de Estado recalcó: "Queremos hacerle un llamado también a todos los sectores políticos, de que en esto requerimos unidad; aquí no valen las pequeñeces de decir que esto viene de un sector político u otro. El narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal no reconocen fronteras".

"El crimen organizado no tiene ningún límite", enfatizó el Presidente Kast respecto a la importancia de la unión de todos los sectores de la política nacional para enfrentarlo.

"En esta región se viven situaciones dramáticas"

El Mandatario señaló que este lunes se realizó el primer comité de regiones y que eligieron Arica por ser "la puerta de entrada a nuestra nación".

"En esta región se viven situaciones dramáticas, de migración ilegal hace muchos años, que nosotros advertimos y que algunos, en algún momento, señalaron que eso no generaba dificultades para la vida de la ciudad y la nación. Los invito a ver hoy día lo que está pasando después de años de abandono en nuestra frontera y en la ciudad de Arica. Eso se fue, lamentablemente, expandiendo a nivel nacional", afirmó Kast.

Respecto a las medidas anunciadas, donde la tarde de este lunes se dará inicio oficial al "Plan Escudo Fronterizo", el Presidente dijo que "hemos tomado decisiones claras y concretas de cerrar nuestra frontera a la migración ilegal, al narcotráfico y al crimen organizado. Hoy lo queremos concretar sin pausa alguna, porque los ciudadanos merecen una respuesta distinta".

En la ocasión, el Presidente Kast también destacó unos operativos policiales que se realizaron entre el 12 y 14 de marzo, los que derivaron en la detención de 2.905 personas, quienes fueron puestas a disposición de los organismos pertinentes según cada caso.

El llamado de Kast a los países vecinos

Sobre el resguardo de las fronteras, el Mandatario detalló que "analizamos el tema fronterizo. Hemos tenido conversaciones en lo que fue el cambio de mando con los países vecinos. Este flagelo no solo afecta a nuestra nación, es algo que trasciende las fronteras y tenemos que estar unidos. Lo que nosotros hagamos acá también tiene que realizarse en Bolivia, Perú y Argentina".

Por último, el Presidente Kast lanzó una advertencia a los delincuentes: "Les queremos advertir que Chile los va a enfrentar con toda la fuerza del Estado, la ley, para que no tengan dudas de que esto va a cambiar y vamos a recuperar la seguridad de nuestra nación".

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