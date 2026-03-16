Accidente múltiple en autopista General Velásquez: Chocan tres camiones con cargas peligrosas
¿Qué pasó?
Un grave accidente de tránsito múltiple se registró durante la tarde de este lunes en la autopista General Velásquez, a la altura de la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.
De acuerdo con información preliminar, el siniestro ocurrió a eso de las 14:00 horas en el tramo bajo nivel, a la altura de la Alameda, en dirección al sur.
En el accidente se vieron involucrados dos vehículos menores y tres camiones, los cuales transportaban cargas peligrosas, específicamente cilindros de gas vacíos, amonio y aserrín.Ir a la siguiente nota
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en el marco de la colisión múltiple, según confirmó Carabineros.
Autopista General Velásquez está cortada
El camión que transportaba aserrín perdió su carga, por lo que actualmente se trabaja en la habilitación de la autopista General Velásquez, cuyo tránsito permanece suspendido.
Desde Transporte Informa indicaron que todo el flujo está siendo desviado hacia la vía local en la salida 12, hacia Alameda con 5 de Abril, e hicieron un llamado a optar por la Ruta 5 hacia el sur.
Paralelamente, desde el organismo instaron a los conductores a tener precaución debido a la alta congestión en la zona.
Actualización (15:38). Se mantiene el transito SUSPENDIDO en túnel de Gral. Velásquez al sur, altura de Alameda, debido a colisión múltiple que involucra a 03 camiones con caída aserrín a la vía. Hay labores de limpieza en desarrollo. ALTA CONGESTIÓN. Opte al sur por #Ruta5… https://t.co/GtQIIDGgiy pic.twitter.com/voveF0wRfQ— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) March 16, 2026
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