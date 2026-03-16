¿Podría llover en Santiago este lunes?: Alejandro Sepúlveda adelanta cómo estará el tiempo tras el sistema frontal

16 mar. 2026 - 09:50 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago, en medio de un descenso de las temperaturas a pocos días de que comience el otoño.

El comunicador también respondió si podría llover en la capital, debido a las intensas precipitaciones que dejó y está dejando un sistema frontal en la zona sur y centro-sur del país.

¿Llegarían las lluvias a Santiago?

Para este lunes, se espera una máxima de 26° en la ciudad, lo que se traduce en una baja parcial de las temperaturas. En tanto, los cielos se nublarán durante el transcurso del día.

Respecto a la probabilidad de lluvias en Santiago, el periodista detalló que "en el caso de la Región Metropolitana, algunos chubascos pueden alcanzar la Provincia de Maipo y Talagante".

Sin embargo, aclaró que "por ahora, Santiago ciudad, al margen" de las precipitaciones. "Estaremos con cielo nublado, en la medida en que más se acerque el sistema frontal hacia nosotros", agregó.

"Podrían caer unos chubascos débiles, por ejemplo, en Curacaví, Isla de Maipo, Buin y Paine", explicó el periodista especializado en meteorología.

"De repente, en San Bernardo o en Puente Alto pueden caer dos gotitas", concluyó el comunicador.

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