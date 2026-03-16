"Está la probabilidad de tormentas eléctricas": Alejandro Sepúlveda entrega su pronóstico del tiempo para este lunes

16 mar. 2026 - 07:47 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para el país, recalcando el sistema frontal que afectó el fin de semana a gran parte de la zona sur y centro-sur, provocando que algunas comunas cancelaran las clases para los escolares.

Última fase del sistema frontal

El comunicador partió diciendo que "llueve al interior de la región del Maule, especialmente en la Provincia de Curicó. También lluvias en la Provincia de Colchagua y Cardenal Caro"

"Las precipitaciones llegarán durante la tarde a la Provincia de Cachapoal, en la región de O'Higgins", agregó el periodista especializado en meteorología.

Luego, recalcó que "en el caso de la Región Metropolitana, la Provincia de Melipilla y algunos chubascos pueden alcanzar la Provincia de Maipo y de Talagante". Eso sí, el profesional recalcó que las lluvias no llegarían a la ciudad de Santiago.

Pronóstico de tormentas eléctricas

La DMC actualizó un aviso por nubes tornádicas y tormentas eléctricas que afectará a nueve regiones del país.

Respecto al fenómeno anterior, Alejandro Sepúlveda afirmó que ya hay "tormentas eléctricas en sectores de Los Lagos a esta hora y que van a llegar, durante el día, a la región de Ñuble".

"Esta tarde, está la probabilidad de tormentas eléctricas desde Biobío hasta Aysén, la probabilidad de formación de trombas en el agua o tornados en la tierra o nubes embudo, que son esos torbellinos que no alcanzan a tocar la superficie", concluyó el experto sobre los eventos meteorológicos que podrían ocurrir durante la jornada de este lunes.

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