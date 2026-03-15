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Se incluye a la RM: Actualizan avisos de "nubes tornádicas" y "tormentas eléctricas" que ahora afectarán a nueve regiones

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó sus avisos de "probables tormentas eléctricas" y de "nubes con características tornádicas", agregando nuevas regiones afectadas por estos fenómenos en la zona centro-sur del país.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

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"Nubes con características tornádicas"

De acuerdo a la DMC, la "inestabilidad atmosférica" provocará el "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" entre la mañana y la tarde del lunes 16 de marzo en el tramo sur de la región de Los Ríos y el tramo norte de la región de Los Lagos.

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Al respecto, Meteorología advirtió por la "probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos".

Sin embargo, en horas de esta tarde se informó que este fenómeno se podría extender al Litoral, Cordillera Costa y Valle de la región del Biobío entre la tarde y la noche de mañana lunes 16 de marzo.

Nueve regiones con tormentas eléctricas

En cuanto a las tormentas eléctricas, estas ahora se podrían desarrollar en cinco regiones del país entre la mañana y la tarde del lunes 16 de marzo. Además, la DMC señaló que existe la "probabilidad de fuertes rachas de vientos locales".

Región del Biobío

  • Litoral.
  • Cordillera Costa.
  • Valle.

Región de La Araucanía

  • Litoral.
  • Valle.

Región de Los Ríos

  • Litoral.
  • Valle.

Región de Los Lagos

  • Litoral.
  • Cordillera Costa.
  • Valle.
  • Chiloé.
  • Litoral Interior.

Región de Aysén

  • Insular Norte.
  • Litoral Interior Norte.

Pero esto no es todo, ya que el organismo emitió otro aviso alertando de "probables tormentas eléctricas" en el "centro-sur" entre la tarde y la noche de mañana lunes 16 de marzo.

Según se puede ver en el mapa publicado en el sitio web de la DMC (pincha aquí), el fenómeno afectará a sectores de las regiones del Maule, O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso.

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