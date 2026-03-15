Se incluye a la RM: Actualizan avisos de "nubes tornádicas" y "tormentas eléctricas" que ahora afectarán a nueve regiones

15 mar. 2026 - 19:24 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó sus avisos de "probables tormentas eléctricas" y de "nubes con características tornádicas", agregando nuevas regiones afectadas por estos fenómenos en la zona centro-sur del país.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

"Nubes con características tornádicas"

De acuerdo a la DMC, la "inestabilidad atmosférica" provocará el "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" entre la mañana y la tarde del lunes 16 de marzo en el tramo sur de la región de Los Ríos y el tramo norte de la región de Los Lagos.

Al respecto, Meteorología advirtió por la "probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos".

Sin embargo, en horas de esta tarde se informó que este fenómeno se podría extender al Litoral, Cordillera Costa y Valle de la región del Biobío entre la tarde y la noche de mañana lunes 16 de marzo.

Nueve regiones con tormentas eléctricas

En cuanto a las tormentas eléctricas, estas ahora se podrían desarrollar en cinco regiones del país entre la mañana y la tarde del lunes 16 de marzo. Además, la DMC señaló que existe la "probabilidad de fuertes rachas de vientos locales".

Región del Biobío

Litoral.

Cordillera Costa.

Valle.

Región de La Araucanía

Litoral.

Valle.

Región de Los Ríos

Litoral.

Valle.

Región de Los Lagos

Litoral.

Cordillera Costa.

Valle.

Chiloé.

Litoral Interior.

Región de Aysén

Insular Norte.

Litoral Interior Norte.

Pero esto no es todo, ya que el organismo emitió otro aviso alertando de "probables tormentas eléctricas" en el "centro-sur" entre la tarde y la noche de mañana lunes 16 de marzo.

Según se puede ver en el mapa publicado en el sitio web de la DMC (pincha aquí), el fenómeno afectará a sectores de las regiones del Maule, O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso.

DMC

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