Se incluye a la RM: Actualizan avisos de "nubes tornádicas" y "tormentas eléctricas" que ahora afectarán a nueve regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó sus avisos de "probables tormentas eléctricas" y de "nubes con características tornádicas", agregando nuevas regiones afectadas por estos fenómenos en la zona centro-sur del país.
De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
"Nubes con características tornádicas"
De acuerdo a la DMC, la "inestabilidad atmosférica" provocará el "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" entre la mañana y la tarde del lunes 16 de marzo en el tramo sur de la región de Los Ríos y el tramo norte de la región de Los Lagos.Ir a la siguiente nota
Al respecto, Meteorología advirtió por la "probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos".
Sin embargo, en horas de esta tarde se informó que este fenómeno se podría extender al Litoral, Cordillera Costa y Valle de la región del Biobío entre la tarde y la noche de mañana lunes 16 de marzo.
Nueve regiones con tormentas eléctricas
En cuanto a las tormentas eléctricas, estas ahora se podrían desarrollar en cinco regiones del país entre la mañana y la tarde del lunes 16 de marzo. Además, la DMC señaló que existe la "probabilidad de fuertes rachas de vientos locales".
Región del Biobío
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
Región de La Araucanía
- Litoral.
- Valle.
Región de Los Ríos
- Litoral.
- Valle.
Región de Los Lagos
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
- Chiloé.
- Litoral Interior.
Región de Aysén
- Insular Norte.
- Litoral Interior Norte.
Pero esto no es todo, ya que el organismo emitió otro aviso alertando de "probables tormentas eléctricas" en el "centro-sur" entre la tarde y la noche de mañana lunes 16 de marzo.
Según se puede ver en el mapa publicado en el sitio web de la DMC (pincha aquí), el fenómeno afectará a sectores de las regiones del Maule, O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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