Meteorología emite avisos por "nubes tornádicas" y "tormentas eléctricas": Estas son las zonas que se verían afectadas

15 mar. 2026 - 13:27 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por el "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" en sectores de dos regiones del sur del país, las cuales se han visto afectadas por el intenso sistema frontal.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno meteorológico responde a la condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica", mientras que el aviso estará vigente desde la mañana de este lunes 16 de marzo y hasta la tarde de la misma jornada.

¿En qué regiones podría haber tornados?

La DMC detalló que podría haber nubes convectivas con características tornádicas en el tramo sur de la región de Los Ríos y el tramo norte de la región de Los Lagos.

Además, también existe la "probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos".

DMC también emitió un aviso por probables tormentas eléctricas

Además, el organismo emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para zonas de cuatro regiones del país, que estará vigente desde la mañana de este lunes 16 de marzo y hasta la tarde de la misma jornada.

En concreto, estas son las zonas de las regiones que podrían presentar tormentas eléctricas:

Región de La Araucanía

Litoral

Valle

Región de Los Ríos

Litoral

Valle

Región de Los Lagos

Litoral

Cordillera Costa

Valle

Chiloé

Litoral Interior

Región de Aysén

Insular Norte

Litoral Interior Norte

La DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

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