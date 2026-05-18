Alertan por automedicación con salbutamol: Experta advierte riesgos ante aumento de virus respiratorios

18 may. 2026 - 04:30 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del aumento de virus respiratorios en Chile, especialistas encendieron las alertas por el uso indiscriminado del salbutamol, un medicamento ampliamente utilizado para tratar enfermedades bronquiales, pero que puede generar efectos adversos si se emplea sin indicación médica.

Actualmente, la positividad de virus respiratorios bordea el 40%, en la antesala del peak invernal.

Los riesgos de automedicarse con salbutamol

“Lo importante es considerar que la automedicación siempre es mala, pero en particular en este medicamento que tiene indicación exclusiva en cuadros obstructivos y muchas veces se utiliza el salbutamol para cualquier tos”, explicó la doctora Gema Pérez, broncopulmonar de Clínica Dávila.

El salbutamol es un broncodilatador que actúa sobre los bronquios, facilitando la respiración en casos de obstrucción, pero también puede provocar efectos en el sistema cardiovascular.

“Primero que todo, el salbutamol como medicamento como tal es un beta, un broncodilatador, un betador arenérgico. Tiene efectos sobre los bronquios, pero también tiene efectos cardiológicos, da taquicardia cuando lo utilizamos exageradamente de mala forma”, detalló la especialista.

¿Cuál es la dosis correcta?

Respecto a su uso correcto, enfatizó que debe administrarse con aerocámara y no directamente en la boca: “Viene en esta presentación de inhalador de dosis medida que se llama y es cabe destacar que lo que se muestra ahí es lo que no se debe hacer, nunca directo en la boca. Se utiliza con una aerocámara con válvula que permite que filtre y llegue directo a la vía respiratoria y no se quede en la garganta y se absorba como un jarabe o como un medicamento oral”.

Uno de los principales riesgos de la automedicación es que puede enmascarar enfermedades como el asma o retrasar diagnósticos. “En algún momento también se puede hacer una especie de resistencia al salbutamol, que es poco frecuente, pero cuando lo usamos indiscriminadamente no logramos hacer un diagnóstico preciso”, advirtió.

Además, el uso excesivo puede generar efectos secundarios como temblores y taquicardia. “Eso pasa porque los receptores beta están a lo largo del organismo, en el corazón, en los músculos en general. Entonces, por eso es que cuando se activa, no es selectivo solo del bronquio, es a nivel de todo el cuerpo y por eso es que tenemos estos efectos secundarios”.

La especialista recalcó que el medicamento sí puede utilizarse a cualquier edad, pero solo bajo indicación médica en cuadros obstructivos.

Advierten peak de influenza

Finalmente, también advirtió sobre la venta irregular del medicamento y el escenario epidemiológico actual. “La verdad es que en el último tiempo es con receta médica. Antes se vendía libremente, como decía antes, a veces se vende en la feria, en el negocio del barrio. Que es algo ilegal”.

En ese contexto, agregó: “Probablemente, ya más a fines de mayo vamos a tener un peak de influenza. Actualmente el virus que más circula es el rinovirus”.