Esta es la fecha en que debes pagar la primera cuota de contribuciones

16 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Los propietarios o arrendatarios de bienes raíces deben pagar sus contribuciones a la Tesorería General de la República (TGR). Este impuesto se cancela en cuatro cuotas durante el año, cada una con fechas límite establecidas.

Según ChileAtiende, antes de realizar el pago es necesario conocer el nombre de la comuna, el rol de la propiedad o la dirección exacta del bien raíz. Además, se requiere:

Si se hace el trámite en línea : Tener cuenta bancaria o tarjeta de crédito de las instituciones que tienen alianza con la TGR

: Tener cuenta bancaria o tarjeta de crédito de las instituciones que tienen alianza con la TGR Si se hace el trámite presencial: Conocer las cuotas a cancelar y el año al que corresponden, o presentar el aviso recibo en las cajas de algún banco nacional

Ya completados estos pasos, habrá que ingresar al portal web de la TGR, o ir a una oficina del organismo, o acudir a un banco nacional en alianza con la TGR, CajaVecina de BancoEstado o Sencillito.

Es importante recordar que “si el vencimiento es sábado, domingo o festivo, se puede pagar al día hábil siguiente sin recargos”.

Fecha límite para pagar la contribución

La primera de las cuatro fechas para cancelar la contribución está cerca de llegar. El próximo jueves 30 de abril de 2026 será el último día para cumplir con la cuota.

Los siguientes días límites, de acuerdo a ChileAtiende, serán:

Segunda cuota : 30 de junio.

: 30 de junio. Tercera cuota : 30 de septiembre.

: 30 de septiembre. Cuarta cuota: 30 de noviembre.

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