"Nunca han encontrado una prueba de peso": Padre de Nicolás Zepeda dice que su hijo fue condenado por "indicios"

16 mar. 2026 - 09:01 hrs.

¿Qué pasó?

Humberto Zepeda, padre de Nicolás Zepeda —quien se encuentra a un día de enfrentar su tercer juicio en Francia por la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki— se refirió a los detalles del proceso judicial que mantiene a su hijo condenado a 28 años, sentencia que califica como basada solo en “indicios”.

El próximo martes 17 de marzo se llevará a cabo esta nueva instancia, en el marco del caso que investiga la desaparición de Kurosaki, cuyo rastro se perdió la noche del 4 de diciembre de 2016 en una residencia universitaria del país galo.

Hasta ahora, el caso ha sido juzgado en dos oportunidades: la primera en Besanzón (2022) y la segunda en Vesoul (2023), ocasión en la que Zepeda recibió 28 años de cárcel. Sin embargo, el Tribunal de Casación de Francia anuló este último fallo al detectar irregularidades en la incorporación de nuevos antecedentes.

No puede ver a su hijo hasta el 24 de marzo

En conversación con LUN, Humberto Zepeda señaló que, aunque actualmente se encuentra en Chile, tiene previsto viajar a Francia para acompañar a su hijo durante el nuevo juicio que comienza este martes. Sin embargo, debió reprogramar su vuelo luego de que el tribunal fijara su declaración como testigo para el 24 de marzo.

A esto se suma otra restricción: no podrá ver a Nicolás antes de esa fecha, debido a su calidad de testigo. “En esta oportunidad nos prohibieron la visita a Nicolás antes del 24. Es la primera vez que nos pasa esto. Antes incluso viajábamos unos días antes y podíamos verlo antes de que comenzaran las audiencias”, aclaró.

El padre del acusado añadió que no ve a su hijo desde el juicio anterior, aunque han logrado mantener contacto telefónico durante breves lapsos de siete a diez minutos. “Hemos sabido de él a través del abogado, que lo visita con bastante frecuencia”, sostuvo.

AFP

"A nadie lo condenan 28 años por indicios"

A pesar de las dificultades, Humberto Zepeda afirma que enfrenta esta nueva instancia judicial con optimismo y recalca que —según su visión— aún no existen pruebas concluyentes que acrediten la participación de Nicolás en la desaparición de Narumi.

“Son indicios. A nadie, excepto a Nicolás en Francia, lo condenan 28 años por indicios”, aseguró.

También cuestionó el trabajo de la fiscalía francesa: "La fiscalía nunca ha encontrado una prueba de peso. Si algún día me muestran una prueba concreta, directa y concluyente de que Nicolás participó en ese hecho, yo sería el primero en reconocerlo”.

Nicolás Zepeda sigue en prisión preventiva

En este sentido, la familia afirma que afronta el nuevo juicio con esperanza y confianza en la defensa y en el sistema judicial francés.

“Un poco reforzada por el fallo de la Corte de Casación que anuló los juicios. Mucha gente le baja el perfil a esa decisión, pero es un fallo que anuló los procesos por errores de forma y en la presentación de pruebas”, subrayó.

Nicolás Zepeda permanece en prisión preventiva en Francia, a la espera de lo que determine la justicia respecto de su eventual participación en la desaparición de Narumi Kurosaki.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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