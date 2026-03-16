Edo Caroe sufre doble pérdida familiar: "Les dimos mucho amor"
- Por Vicente Guzmán
Un delicado momento familiar es el que atraviesa el comediante Edo Caroe junto a su esposa Catalina Ponce, quien reveló a través de redes sociales que dos de sus mascotas fallecieron recientemente.
Según contó la influencer, su perrita Leelo Dallas Multipase y su gatita Negri murieron en las últimas semanas, la primera de forma repentina.
"Agradezco cada día que las tuve en mi vida"
"Semanas pensando en cómo subir esta publicación, no parece real (...). Con mi Negri ya veníamos luchando con un cáncer que ya estaba haciendo metástasis, tenía que estar atenta al primer signo de dolor que no se pudiese controlar, tenía que dejarla ir... y sin esperarlo mi Leelito partió primero", escribió en una publicación en Instagram acompañada de varias fotos de sus mascotas.Ir a la siguiente nota
"Se fue rodeada de amor, sin dolor tal y como siempre lo pensamos. Y a los días se fue mi Negri, rodeada de amor y sin dolor también. Qué ganas de haber encontrado antes a mi Leelito (ya que era viejita cuando la recogimos de la calle) y qué ganas de haber salvado a mi Negri de ese cáncer", añadió.
Para cerrar, aprovechó para agradecer por las muestras de apoyo estos últimos días y comentó: "Aun con toda la pena que tengo y que sé que nunca se va a ir, agradezco cada día que las tuve en mi vida. No son solo un perro y un gato son Mi Leelito y Mi Negri".
Ver esta publicación en Instagram
El mensaje de Edo Caroe
En la misma publicación, Edo Caroe expresó un breve, pero tierno mensaje de despedida: "Nuestras peques les dimos mucho amor, nos dieron muchas alegrías. Te amo mucho, gracias por cuidarlas tanto".
La publicación también recibió varios mensajes de apoyo por parte de sus colegas y amigos, como Pedro Ruminot, Tomás Leiva, Alison Mandel y Pamela Leiva.
Leer más de