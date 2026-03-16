"Por eso el dolor incesante": Coté López revela su diagnóstico luego de estar varios días con un intenso malestar

16 mar. 2026 - 11:09 hrs.

María José "Coté" López, preocupó a su comunidad en Instagram tras publicar en la plataforma que el último tiempo estaba padeciendo de un fuerte dolor en el lado derecho de su abdomen. Incluso expresó que el dolor era similar a tener una "roca".

Según dijo, el malestar no paró durante seis días. Sus seguidores le aconsejaron asistir al médico y una vez lo hizo, compartió con ellos el diagnóstico que recibió y el efecto que esto tuvo en su cuerpo.

El motivo detrás de los síntomas de la influencer es una bacteria conocida como Helicobacter pylori. Es muy común y suele causa vómitos, dolor abdominal, ardor en la boca del estómago, gases frecuentes, pérdida de peso y apetito, entre otros síntomas.

El diagnóstico de Coté López

La también empresaria, no solo reveló que los análisis arrojaron la presencia de esta bacteria, sino también, expuso que su caso es crónico. "Ambos con Helicobacter pylori. Por eso el dolor incesante en la boca del estómago y los vómitos. Combinado con una úlcera porque yo tengo crónico", escribió en sus historias.

Asimismo, agradeció a sus seguidores por la preocupación e informó que ya está en tratamiento.

El Helicobacter pylori se caracteriza por proliferar mucosa gástrica humana, causando úlceras pépticas, gastritis crónica y en casos más complejos puede significar un factor de riesgo para el cáncer gástrico. Es contagiosa y se transmite de persona a persona o a través de alimentos contaminados.

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