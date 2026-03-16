Junior Fernandes denuncia que no lo dejan ver a sus hijos: "Estamos hartos de que lo retraten como un mal padre"

16 mar. 2026 - 11:40 hrs.

Un delicado momento familiar es el que vive el futbolista Junior Fernandes, quien denunció a través de redes sociales que la madre de sus dos hijos le impide verlos, pese a que tienen un acuerdo tras su separación.

El jugador se separó hace dos años de su exesposa, la croata Marta Radic, con quien se casó en 2016 y tuvo dos hijos. Sin embargo, los trámites del divorcio y la custodia de los menores aún se mantienen en curso bajo fuertes tensiones por parte de ambos.

El drama de Junior Fernandes

A través de una historia en Instagram, el exjugador de la Universidad de Chile explicó que el "proceso de división de bienes y establecimiento de un plan de custodia para nuestros hijos está en curso (...) Tenemos un plan de custodia preparado y aprobado por ambas partes, y ratificado por el tribunal".

En esa línea, comentó que actualmente él juega en el fútbol turco y "tengo derecho a visitar a mis hijos en Turquía varias veces al año durante aproximadamente 15 días. Sin embargo, han comenzado a violar estos acuerdos y me impiden verlos".

Junior detalló que su exesposa quiere que vaya a visitar a sus hijos a Croacia y "que me quede allí entre 15 a 20 días. Esto es imposible porque tengo partidos. Lo saben y están intentando mantener a mis hijos alejados de mí. Estoy llevando adelante y seguiré llevando adelante el proceso legal y mis esfuerzos con respecto a mis hijos".

En tanto, la actual pareja del deportista dijo al medio digital 'Story' que "estamos hartos de que lo retraten como un mal padre. Junior siempre cuida a sus hijos y les brinda apoyo constantemente".

Exesposa de Junior: "Soy yo quien coordina y organiza todo"

Las declaraciones del futbolista surgieron tras las palabras de su exmujer, quien afirmó al diario croata 'Index' que "la crianza y la vida diaria de los niños son mi responsabilidad".

La mujer reconoció que existe un acuerdo, pero "en la práctica soy yo quien coordina y organiza todo, porque los niños necesitan ritmo, rutina, paz y presencia, más que palabras y promesas. En cuanto al tiempo de su padre con ellos, eso depende de él. No se lo impido, pero tampoco los obligo (...) es difícil cuando existe una barrera lingüística entre los niños y su padre".

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