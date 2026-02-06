Filtran la primera foto de Camila Andrade con su nueva pareja: Se fueron de viaje juntos
- Por Miguel Aburto
Una imagen difundida por una periodista de espectáculos encendió la alerta: Camila Andrade y su pareja fueron vistos juntos en Santiago
Hace ya varias semanas que la modelo ha dejado entrever que su corazón está sanando tras el polémico quiebre con su expareja, el animador Francisco Kaminski.
La foto de Camila Andrade y su nueva pareja
La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez fue quien compartió la imagen a través de sus historias de Instagram.Ir a la siguiente nota
En ella, se puede ver a la pareja haciendo fila para pasar por policía internacional en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. La periodista reveló que iban rumbo a Brasil.
Jorge Yunge, la actual conquista de la ex Miss Mundo Chile, es un empresario que conocía a la modelo hace ya varios años, pero nunca decidieron dar un paso más allá... hasta ahora, pues ya llevarían más de tres meses de relación.
Mira la foto:
Leer más de
Notas relacionadas
- Tensión en vivo: Francisco Kaminski corta contacto con Adriana Barrientos tras filtración sobre Camila Andrade
- "Estamos disfrutando el momento": Camila Andrade confirma que está en una nueva relación
- Esta fue la reacción de Francisco Kaminski tras enterarse en vivo en programa de TV del supuesto nuevo romance de Camila Andrade