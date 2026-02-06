Filtran la primera foto de Camila Andrade con su nueva pareja: Se fueron de viaje juntos

06 feb. 2026 - 19:18 hrs.

Una imagen difundida por una periodista de espectáculos encendió la alerta: Camila Andrade y su pareja fueron vistos juntos en Santiago

Hace ya varias semanas que la modelo ha dejado entrever que su corazón está sanando tras el polémico quiebre con su expareja, el animador Francisco Kaminski.

La foto de Camila Andrade y su nueva pareja

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez fue quien compartió la imagen a través de sus historias de Instagram.

En ella, se puede ver a la pareja haciendo fila para pasar por policía internacional en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. La periodista reveló que iban rumbo a Brasil.

Jorge Yunge, la actual conquista de la ex Miss Mundo Chile, es un empresario que conocía a la modelo hace ya varios años, pero nunca decidieron dar un paso más allá... hasta ahora, pues ya llevarían más de tres meses de relación.

Mira la foto: