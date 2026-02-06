Así puedes conocer el valor de los peajes en las rutas del país

06 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Viajar en carretera no es solo sinónimo de pasar largas horas frente al volante, sino también de reservar algunos pesos para gastos como el combustible, o los peajes que permiten mantener las vías en buen estado.

Si se está planeando un viaje, es esencial hacer un presupuesto de los gastos que representa pasar por cada peaje o pórtico.

Es por ello que la Dirección General de Concesiones, a través de la página web del Ministerio de Obras Públicas, publicó cuáles son los costos por atravesar algunos de estos puntos donde se efectúa un cobro.

¿Cómo conocer el valor de los peajes?

Concesiones reparte el valor de los peajes en cuatro categorías principales: rutas urbanas, Ruta 5 Norte, Ruta 5 Sur y Rutas Transversales. Esta será la primera vista al entrar al portal en línea.

Al hacer clic en alguna de estas opciones, podrá detallarse cuáles son las tarifas actualizadas hasta enero de 2026.

Por ejemplo, si se selecciona la categoría de rutas urbanas, en el documento PDF de la Autopista Vespucio Sur, podrán observarse los detalles de esta carretera.

En este caso puntual, se trata de una ruta con tarifas aplicables a usuarios con Televía (TAG) habilitado. También se distinguen algunas otras cuestiones que hacen variar el precio:

Sector.

Sentido de la dirección.

de la dirección. Longitud en kilómetros.

en kilómetros. Categoría de automóvil: 1 y 4 motos, autos y camionetas / 2 buses y camiones / 3 camiones con remolque.

En base a estos datos, se establecen las siguientes tarifas:

Tarifa Base Fuera de Punta.

Base Fuera de Punta. Tarifa Base Punta.

Base Punta. Tarifa Saturación.

Así, si se atraviesa la Autopista Vespucio Sur en el sector 2da transversal-Camino a Melipilla, la tarifa en Horario Base Punta es de $1.065,18 y en Horario de Saturación es de $1.597,78. En el horario Fuera de Punta, es de $532,59.

Todo sobre Transporte