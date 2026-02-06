¿Te gustaría ir a Torres del Paine gratis por 10 días? Empresa de turismo lanza concurso para vivir experiencia

06 feb. 2026 - 20:13 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa de turismo "Las Torres Patagonia" en alianza con "SKY" anunció la tercera edición de un exclusivo voluntariado para ir hasta Torres del Paine completamente gratis.

La experiencia "10 voluntarios 10 días" contempla viajar hasta la Patagonia y hospedarse en Hotel Las Torres, donde te ofrecen más de 15 excursiones, reconstruir senderos y generar conciencia en el medioambiente a través de diversas actividades.

¿Cómo puedo postular?

Esta será la tercera vez que ofrecerán la oportunidad de ser parte del programa que beneficia a personas de Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Para postular, deben ser mayores de 21 años, residir en uno de los 5 países, y subir un video de no más de 45 segundos en sus historias de Instagram en el botón “Tu turno”, disponible en las historias destacadas del Instagram de "Las Torres Patagonia" (@lastorres.patagonia).

Quienes postulen, deberán etiquetar a Las Torres Patagonia (@lastorres.patagonia) y a SKY Airline (@skyairline) en su historia y publicar su vídeo con su cuenta en formato público. El plazo para hacerlo es hasta el 20 de febrero, y posteriormente se comunicarán con los elegidos.