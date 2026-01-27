Tradicional bar sufre un millonario robo: Rompieron sus vidrios y se llevaron su caja fuerte

27 en. 2026 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de delincuentes concretó un millonario robo en el bar Bulnes, recinto ubicado en el sector norte de Punta Arenas, región de Magallanes, luego de que se llevaron la caja fuerte del local.

¿Qué se sabe del robo?

El robo quedó al descubierto durante la tarde del lunes, cuando los trabajadores iban a iniciar su jornada laboral y se encontraron con ventanales destruidos y la infraestructura dañada.

Tras el aviso a Carabineros, se pudo determinar que los delincuentes robaron la caja fuerte, con un monto que fue calificado como "millonario".

Según publicó el diario El Pingüino, la caja sustraída contaba con las ganancias acumuladas de varias semanas, aunque no se dio a conocer el monto exacto.

A pesar de los daños y la cuantiosa pérdida, desde el tradicional bar magallánico comentaron en sus redes sociales que seguirán operando con normalidad: "Sí, nos robaron, y como siempre vamos a seguir a salir adelante. Ya estamos atendiendo", publicaron en Instagram.

La Fiscalía ya tomó el caso y funcionarios de Labocar y el SIP registraron el local para poder identificar a los autores del ilícito, cuyo paradero es desconocido por ahora.

