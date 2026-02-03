Tras ser sorprendido prendiendo un cigarro en Torres del Paine: La multa que deberá pagar ciudadano israelí

03 feb. 2026 - 09:19 hrs.

¿Qué pasó?

Una importante suma en dinero es la que tendrá que pagar un ciudadano israelí, que el pasado 14 de enero fue sorprendido prendiendo un cigarro en la zona protegida de Torres del Paine, en la región de Magallanes.

Además de la multa, el acusado quedó con la prohibición de ingresar al país por un período de un año.

La multa que deberá pagar ciudadano israelí

La fiscal Paula Hott indicó que esta persona deberá desembolsar la suma de un millón de pesos a beneficio de Bomberos de Última Esperanza.

"Él ya había sido formalizado semanas previas por el uso indebido de fuego en estas zonas protegidas del parque, y para el lunes estaba fijada una audiencia de salida alternativa para darle término a la causa", señaló la autoridad.

"El Ministerio Público buscó proponer ciertas condiciones que permitieran retribuir este delito que habría cometido, y lo que se pidió fue instar al imputado a que pagara una donación a Bomberos de Última Esperanza”, agregó.

"El pago, en el caso de él, es de un millón de pesos y, además, se le fijó la prohibición de volver a ingresar al país. Es por el plazo de un año y el pago debería efectuarse el día de hoy (ayer lunes)", sentenció Hott.

