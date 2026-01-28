Alertan por caída del 85% en parejas reproductivas del pingüino de Magallanes en isla del sur de Chile

28 en. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Isla Magdalena, ubicada en pleno Estrecho de Magallanes y a pocos kilómetros de Punta Arenas, ha sido por décadas uno de los paisajes más reconocidos de la Patagonia chilena. Parte del Monumento Natural Los Pingüinos, se transformó en una vitrina natural de la fauna austral y en uno de los principales atractivos turísticos de la zona.

Sin embargo, estudios científicos y reportes técnicos advierten que la colonia de pingüinos de Magallanes que habita la isla atraviesa una fuerte disminución poblacional. La caída ha sido sostenida en el tiempo y ha cambiado por completo el escenario que por años se mostró al público.

Según publicó CNN Chile, un estudio científico alertó que la población de pingüinos de Magallanes en la Isla Magdalena se redujo en más de un 85%, pasando de cerca de 60 mil parejas reproductivas a comienzos de los años 2000 a alrededor de 6 mil hacia 2018, cifras muy distintas a las que aún circulan en la promoción turística.

Habría 7 mil parejas reproductivas en la Isla Magdalena

A seis años de esa advertencia, un informe técnico de 2025 estima que la colonia se mantiene en torno a los 7 mil pares reproductivos. Estos números contrastan con información oficial y turística que todavía habla de decenas de miles de ejemplares en la isla.

Los estudios también muestran que los pingüinos que permanecen en la Isla Magdalena mantienen un éxito reproductivo normal. Esto indica que la disminución no se debe a fallas en la reproducción local, sino a factores externos como cambios ambientales, presión en las rutas migratorias o redistribución de la especie.

En este contexto, guías y especialistas advierten sobre la necesidad de actualizar la información pública y revisar la forma en que se gestiona el turismo en la isla, especialmente durante la época reproductiva, cuando la presencia humana es más intensa y la colonia se encuentra en una situación frágil.