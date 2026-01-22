"Una aventura única": Nicole Kidman sorprende con nuevas postales de su paso por Chile y las redes estallan
- Por Meganoticias
A través de redes sociales, la actriz australiana Nicole Kidman compartió nuevas fotografías de su sorpresivo paso por el extremo sur de Chile, visita que se sumó a la de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones.
La artista de 58 años arribó a la región de Magallanes la semana pasada, y fue captada junto a su familia por un periodista local en el momento en que llegaba al aeropuerto de Punta Arenas para tomar un vuelo rumbo a la Antártica.
Días después, fue la propia intérprete quien confirmó su presencia en nuestro país, tras subir una fotografía a su cuenta de Instagram en la que se le ve paseando muy relajada por la plaza principal de la ciudad austral.
La visita de Nicole Kidman a la Antártica
Este miércoles, Kidman reveló a través de un nuevo set fotográfico en la misma red social que su destino era la Antártica, tal como se había especulado.
En la primera publicación, la actriz le agradeció a la línea de cruceros Silversea "por llevarme a mi séptimo continente. Una aventura única con familia y amigos", escribió.
En una de las imágenes se ve a la protagonista de "Las Horas" al interior del crucero, a un costado de una ventana, en cuyo fondo se ve la Antártica.
En otras fotografías, se observan pingüinos, viajes en kayak y majestuosos glaciares australes. "Con mi mejor amiga", escribió.
Ola de reacciones en redes sociales
Ambas publicaciones se llenaron de mensajes de orgullosos chilenos, quienes celebraban la visita de la artista.
"Bienvenida a mi hermoso país", señaló una usuaria de Instagram, mientras que otra escribió "Chile es el país más hermoso del mundo".
Otros fueron más allá y no dudaron en ofrecerle nuestra gastronomía: "Te invito unas empanadas, reina", "vamos por unos completos" y "te llevo humitas con ensalada a la chilena", fueron solo algunos de los comentarios.
