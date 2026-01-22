"Una aventura única": Nicole Kidman sorprende con nuevas postales de su paso por Chile y las redes estallan

22 en. 2026 - 02:30 hrs.

A través de redes sociales, la actriz australiana Nicole Kidman compartió nuevas fotografías de su sorpresivo paso por el extremo sur de Chile, visita que se sumó a la de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones.

La artista de 58 años arribó a la región de Magallanes la semana pasada, y fue captada junto a su familia por un periodista local en el momento en que llegaba al aeropuerto de Punta Arenas para tomar un vuelo rumbo a la Antártica.

Días después, fue la propia intérprete quien confirmó su presencia en nuestro país, tras subir una fotografía a su cuenta de Instagram en la que se le ve paseando muy relajada por la plaza principal de la ciudad austral.

La visita de Nicole Kidman a la Antártica

Este miércoles, Kidman reveló a través de un nuevo set fotográfico en la misma red social que su destino era la Antártica, tal como se había especulado.

En la primera publicación, la actriz le agradeció a la línea de cruceros Silversea "por llevarme a mi séptimo continente. Una aventura única con familia y amigos", escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicole Kidman (@nicolekidman)

En una de las imágenes se ve a la protagonista de "Las Horas" al interior del crucero, a un costado de una ventana, en cuyo fondo se ve la Antártica.

En otras fotografías, se observan pingüinos, viajes en kayak y majestuosos glaciares australes. "Con mi mejor amiga", escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicole Kidman (@nicolekidman)

Ola de reacciones en redes sociales

Ambas publicaciones se llenaron de mensajes de orgullosos chilenos, quienes celebraban la visita de la artista.

"Bienvenida a mi hermoso país", señaló una usuaria de Instagram, mientras que otra escribió "Chile es el país más hermoso del mundo".

Otros fueron más allá y no dudaron en ofrecerle nuestra gastronomía: "Te invito unas empanadas, reina", "vamos por unos completos" y "te llevo humitas con ensalada a la chilena", fueron solo algunos de los comentarios.