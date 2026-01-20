Todo quedó grabado: famoso streamer sufrió "lanzazo" en plena visita al Barrio Bellavista

20 en. 2026 - 13:32 hrs.

Un streamer estadounidense, MikeSmallsJr, durante su primera visita al país, sufrió un violento momento al ser víctima de un "lanzazo" en pleno Barrio Bellavista.

El creador de contenido se encontraba caminando en el sector y estaba transmitiendo en vivo cómo era la vida nocturna.

De un momento a otro, un desconocido se acercó a él y le robó su celular, por lo que el streamer echó a correr detrás del ladrón frente a más de mil espectadores que lo veían.

La fallida persecución

Cuando el estadounidense comenzó la persecución, varios transeúntes comenzaron a acercarse a él, pero no para ayudarlo, sino para interponerse en su camino hacia el ladrón. Incluso,algunos le dijeron insultos.

A pesar de estar muy cerca de atraparlo, una de las personas que le cortaba el paso fue más allá y le hizo una zancadilla, lo que provocó la caída del streamer y el escape del antisocial.

El clip del momento fue rescatado desde la plataforma de stream Kick y fue viralizado rápidamente en las redes sociales. La transmisión ya cuenta con más de 10 mil visualizaciones.

Revisa el momento: