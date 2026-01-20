Fin a la relación de 3 años: Karol G y Feid estarían separados según prestigioso medio internacional

20 en. 2026 - 10:04 hrs.

Tras diversos rumores y especulaciones, un prestigioso medio internacional reportó el quiebre amoroso de Karol G y Feid.

La ruptura de la pareja colombiana fue filtrada por TMZ, donde se aseguró que han conversado con fuentes cercanas a los cantantes y que han confirmado la información.

Cabe recordar que luego de que Karol G terminó su polémica relación con Anuel AA, se le vio junto a Feid desde el 2021 y colaborando en "FRIKI", donde comenzaron los rumores de que tendrían algo más.

El quiebre

Según el medio internacional, Karol G y Feid habrían tomado caminos separados desde hace ya varios meses en buenos términos y de manera discreta, manteniendo una buena relación de exnovios.

Esta información no ha sido confirmada por los colombianos ni por sus representantes, quienes fueron consultados por la información y aún no dan respuesta a la filtración.

A pesar de lo reportado por TMZ, tanto la Bichota como Ferxxo aún mantienen sus fotos y videos en Instagram, por lo que se vuelve un poco confuso el escenario.

Instagram de Karol G / @karolg