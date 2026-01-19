"Hagamos ruido": Green Day se suma al Super Bowl 2026 con show inaugural

19 en. 2026 - 20:30 hrs.

El próximo domingo 8 de febrero tendrá lugar el evento más importante de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), en donde se enfrentarán los campeones de la Conferencia Nacional y Conferencia Americana y se definirá al campeón de la temporada: el Super Bowl LX.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados del evento es el Show de Medio Tiempo, que lo tendrá a cargo el puertorriqueño Bad Bunny.

Ahora, con la popularidad del Super Bowl, contarán con una ceremonia de apertura y será responsabilidad de nada más y nada menos que la banda californiana de pop punk Green Day.

El pop-punk de Green Day primero

A diferencia del show que tendrá el "conejo malo", Green Day estará a cargo de la presentación inaugural, es decir, antes del juego de la noche, y tendrá condiciones, tiempo y formato similar al Show de Medio Tiempo.

"Celebrar 60 años de la historia del Super Bowl con una banda local como Green Day, al tiempo que honramos a las Leyendas de la NFL que han ayudado a definir este deporte, es una forma increíblemente poderosa de dar inicio al Super Bowl LX", expresó el director de la NFL para Consequence.

Por su parte, el vocalista y guitarrista de la banda de pop-punk Billie Joe Armstrong también se refirió a la oportunidad de abrir el evento.

"Estamos súper emocionados de inaugurar el Super Bowl 60 aquí mismo, en nuestro hogar. Es un honor dar la bienvenida a los MVP que han marcado el juego y abrir la noche para los aficionados de todo el mundo. ¡Vamos a divertirnos! ¡Hagamos ruido!", declaró.