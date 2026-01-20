"A los niños se les permite cometer errores": La irónica respuesta de David Beckam tras fuertes críticas de su primogénito

20 en. 2026 - 21:00 hrs.

David Beckham le respondió a su hijo Brooklyn, quien el lunes emitió un extenso comunicado en el que cuestionó a sus padres y los acusó de "haberle faltado el respeto" a su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham.

En su declaración, el hijo del exfutbolista y de Victoria Beckham acusó a sus padres de intentar "arruinar" su matrimonio y descartó cualquier opción de reconciliarse con ellos.

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", fue parte de lo que escribió el joven de 26 años.

¿Qué respondió David Beckam?

En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el dueño del Inter de Miami abordó temas relacionados con el uso de Internet, aunque aprovechó para dar una sutil, pero irónica respuesta a su hijo.

"He intentado educar a mis hijos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden", aseguró.

De inmediato, añadió: "Eso es lo que intento enseñarles. A veces también hay que dejar que cometan esos errores".

