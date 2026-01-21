Nicole Kidman publica foto paseando por Punta Arenas y dedica mensaje de despedida tras su paso por Chile

21 en. 2026 - 10:30 hrs.

La semana pasada, Nicole Kidman sorprendió tras haber sido captada en la región de Magallanes. La actriz decidió visitar Chile para embarcarse desde Punta Arenas en un lujoso crucero rumbo a la Antártica.

Tras su visita por el extremo sur, la estrella hollywoodense compartió en sus redes sociales una fotografía paseando por la capital regional y dedicó un mensaje de despedida para el país.

Nicole Kidman se despide de Chile desde Punta Arenas

"Amé poder explorar Chile", escribió junto a una foto en la que aparece en la plaza de Armas de Punta Arenas.

La australiana-estadounidense había sido vista la semana pasada visitando las calles de la ciudad, donde trotó por la costanera y recorrió el centro.

La actriz, que en los últimos meses hizo noticia por su separación con el cantante Keith Urban tras 19 años de matrimonio, habría arribado a la capital de la región de Magallanes con su familia y se alojó en un hotel del centro de la ciudad.

"Reina pruebe los completos"

Como era de esperar, la publicación recibió miles de comentarios, incluyendo uno de la actriz Leonor Varela, que escribió: “Y así nomás, todo Chile emocionado".

Otros usuarios utilizaron su ingenio y bromearon con la artista: "Reina, prueba los completos"; "Hermosa! Prueba los tragos llamados piscola y pisco sour calafate"; "Te invito a un pancito tostado con paté de ternera", fueron algunos de los comentarios.