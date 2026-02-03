Chino Ríos confirma romance con mujer que conoce hace más de 2 décadas: "Nos quisimos a escondidas muchos años"
Marcelo Ríos confirmó su nueva relación con Tamara Cornejo, hija del extenista Patricio Cornejo. Hace un par de días se venía especulando con el nuevo romance, pero recién en las últimas horas el 'Chino' gritó su amor a los cuatro vientos.
A través de una publicación en redes sociales, el exnúmero 1 del mundo compartió una fotografía con su nueva polola, a quien le dedicó un tierno y romántico mensaje.
"Nos quisimos a escondidas muchos años"
En Instagram, el extenista puso una foto abrazado junto a Tamara, en la que escribió: "Para que recuerdes cómo empezó nuestra historia. Qué hermosura de mujer en todo sentido".Ir a la siguiente nota
"Finalmente juntos otra vez, nunca me olvidaré de esas miraditas ingenuas y sin maldad, de esas idas a comprar los dos solos, pero llenas de cariño y quizás un poquito de algo más. De nuestro primer beso con tanto amor", añadió.
De paso, el 'Chino' reveló que se conocen desde hace un largo tiempo: "Tamita eres la más tierna y leal persona que he conocido y ojalá nunca cambies. Tanto tiempo duró esto; que hoy lo que tenemos no quiero que termine nunca, nos quisimos a escondidas muchos años e increíblemente hoy podemos estar juntos".
"Algún día contaré esta historia de amor que empezó hace más de 20 años y quizás me quedo corto.
Te amo Tamita", cerró el deportista.
