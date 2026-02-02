Versiones de ChatGPt serán desactivadas este febrero: Conoce cuáles son

02 feb. 2026 - 16:19 hrs.

A través de un comunicado oficial, OpenAI anunció que tres versiones de ChatGPT serán desactivadas en la quincena de febrero.

La empresa de inteligencia artificial detalló que la decisión va en la línea de consolidar los modelos de respuesta más eficientes y actualizados.

¿Cuáles versiones de ChatGPT se desactivarán?

Según detalló OpenAI, las versiones que serán desactivadas este mes son los modelos GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini y OpenAI o4. A partir del 13 de febrero, ya no podrán ser utilizadas por los usuarios.

Esto no significa que el chat de inteligencia artificial no podrá ser usado, sino que otro llegará en su reemplazo: lanzaron las versiones 5.1 y 5.2, con mejoras en creatividad, personalización y control del tono.

"Sabemos que perder el acceso a GPT-4o será frustrante para algunos usuarios, y no tomamos esta decisión a la ligera. Retirar modelos nunca es fácil, pero nos permite centrarnos en mejorar los modelos que la mayoría de la gente usa a diario", señaló OpenAI en su comunicado.