Ex Mekano Romina Sáez relata violenta agresión que recibió en una discoteque: "Quedé inconsciente en el suelo"

Una grave situación denunció la ex Mekano Romina Sáez, la cual se habría originado por defender a una amiga en una discoteque y que terminó con serias consecuencias físicas para la influencer.

Según relató Sáez en sus redes sociales, fue agredida por una mujer que se encontraba en evidente estado de ebriedad. La situación se fue a los extremos y la abogada contó que terminó inconsciente tras recibir un golpe.

"Me dijo que me iba a matar"

De acuerdo con los antecedentes entregados por la ex Mekano, la situación se originó porque la mujer en estado de ebriedad se acercó a increpar a una de sus amigas, provocando que la discusión escalara rápidamente.

"Llega una mujer bastante borracha y se lanza en contra de mi amiga, mi vecina", relató Romina Sáez, para luego dar a entender que el enojo de la mujer se habría debido a una supuesta situación con su pareja. "Por qué tú estuviste con estos chicos que no sé qué, bla, bla, bla", comentó la abogada sobre el impasse.

La ex Mekano contó que se encontraba en el baño cuando ocurrió el primer enfrentamiento entre la mujer y su amiga. Cuando regresó, la acompañante de Sáez le contó lo que pasó y también le dijo la amenaza directa que habría recibido. "Me dijo que me iba a matar", señaló la abogada.

"Nadie se hizo cargo"

Producto de la situación, Sáez relató que acudió a un guardia del recinto, quien le habría informado que la mujer ya no se encontraba en el local. Sin embargo, después apareció, razón por la que Romina se acercó a ella para intentar dialogar.

"Le digo, 'voy a hablar con ella'. Me acerco por detrás. La tomo del cuello y le digo 'hey, por qué estás amenazando a mi amiga si en realidad'... y no alcanzo a hacerle eso cuando siento un botellazo en la cabeza", comentó la abogada sobre la situación previa del ataque del que fue víctima.

Producto del golpe que recibió, Sáez perdió el conocimiento: "Después de eso, yo quedé inconsciente en el suelo", comentó.

"Nadie se hizo cargo de la discoteca, nadie llamó a Carabineros, nadie llamó a la ambulancia", dijo Romina sobre la falta de ayuda que evidenció.

