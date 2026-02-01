José Antonio Raffo rompe el silencio sobre su relación con Lux Pascal: Cumplirán 15 años de amor

01 feb. 2026 - 16:15 hrs.

En un escenario donde el bajo perfil en redes sociales suele alimentar especulaciones, José Antonio Raffo decidió compartir detalles íntimos sobre su presente sentimental con Lux Pascal. El actor de 34 años aprovechó su participación en el podcast Hopecast para confirmar que la relación no solo sigue vigente, sino que se encamina a cumplir un hito poco común en el mundo del espectáculo: 15 años de historia compartida.

El romance comenzó cuando ambos eran apenas unos adolescentes y daban sus primeros pasos en la formación actoral.

Raffo recordó con nostalgia que se enamoró de Lux apenas ingresó a la escuela de teatro, cuando él tenía 19 años y ella 18. Según relató, el flechazo fue inmediato; entraron a estudiar en marzo y para abril ya habían formalizado su noviazgo, un vínculo que él mismo define hoy como la experiencia de un "largo matrimonio" que ha evolucionado desde la juventud hasta la madurez.

Actualmente, el desafío de la pareja radica en la geografía. Mientras Raffo desarrolla su exitosa carrera en la televisión y el teatro en Chile, Lux Pascal se encuentra radicada en Estados Unidos, donde vive cerca de su hermano, el reconocido actor Pedro Pascal.

Para José Antonio, la clave para sostener esta relación a distancia ha sido la profundidad de la fraternidad y una confianza inquebrantable, elementos que considera fundamentales para que cualquier proyecto de pareja prospere a largo plazo.

Más allá de la distancia física, el intérprete enfatizó que la base de su compromiso es la honestidad absoluta. Aseguró que lo único que realmente importa es el cariño mutuo y la promesa de transparencia, bajo la premisa de que no hay tiempo perdido cuando todo está fundamentado en la verdad.

"Tiene que ver en un 100% con la historia que nosotros tenemos, la relación que hemos formado, la profundidad de la fraternidad que tenemos, la pureza de la confianza", sostuvo.

"De cierta forma, a mí lo único que me importa es que te quiero y que estoy comprometido con que, si te dejo de querer, te lo voy a decir, y confío además en que al revés es igual, entonces no hay tiempo perdido cuando todo está fundamentado en la verdad", zanjó el intérprete.

