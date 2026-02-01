Tita Ureta revela que una vez terminó con su actual esposo: "No estaba lo suficientemente madura"

01 feb. 2026 - 16:32 hrs.

Un momento especial está viviendo la conductora de Mega Tita Ureta, quien en los próximos meses se convertirá en madre por primera vez de una niña.

La periodista se encuentra casada con Spiro Razis, reconocido como uno de los grandes nombres del skate chileno. La pareja lleva más de 10 años de relación y en 2022 contrajeron matrimonio. En el reciente capítulo de "Only Friends", Ureta hizo una confesión que dejó sorprendidos a varios: terminó en una ocasión con su actual marido.

"No estaba lo suficientemente madura"

Si bien los quiebres son vistos como algo negativo y triste, la conductora de Mega comentó que para ella fue más bien positivo.

"Yo terminé en un momento con mi marido actual, menos de un año, pero varios meses, y yo creo que me hizo muy bien esa terminada porque creo que no estaba lo suficientemente madura para estar con él, que era un gallo que estaba muy desarrollado", comentó Ureta.

Tita recalcó que el término fue por "ambos lados" y que "hice todo lo que quise, y él es el hombre de mi vida y que todo el resto no me interesa, pero finalmente fue una terminada para decir: 'ya, prueba, haz lo que quieras, para que después no estés con eso de que eras muy chica y no alcanzaste a pololear tanto'".

Por último, la animadora de Mega contó que su tiempo de soltera "me sirvió mucho para viajar, llamé a mi amiga Kika Silva, me compró un pasaje, nos fuimos a Perú (...). Hicimos todo lo que quisimos, y después yo dije que me sentía sola y vacía, y todas las personas con las que estuve como que para ningún lado, y dije 'sabes qué, la persona de mi vida es él'".

