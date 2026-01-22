Tita Ureta celebra su cumpleaños compartiendo foto de su embarazo: "Que todo este amor que siento se multiplique para ustedes"

22 en. 2026 - 17:11 hrs.

Tita Ureta, a través de sus redes sociales, mandó un mensaje en el día de su cumpleaños y agradeció el cariño y amor que envían sus seguidores con una foto muy particular.

Y es que la conductora de "La Hora de Jugar" compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro donde aparece mostrando su embarazo.

"Que todo este amor que siento se multiplique para ustedes"

El rostro de Mega dijo sentirse "afortunada" de recibir sus 34 años "llenos de amor": "Paso por aquí para agradecer tantas muestras de cariño, palabras que me llenan el alma y el corazón".

"Me siento tan afortunada de recibir un nuevo año, sana, en familia, con amigos y trayendo vida al mundo. Los quiero mucho, gracias por leerme y que todo este amor que siento se multiplique para ustedes", escribió la animadora.

Los comentarios de sus más cercanos no tardaron en llegar. "Feliz vuelta al sol Tita hermosa! Te quiero mucho muchito! Sigue siempre brillando, este año se viene un pollito y te cuidaremos y apapacharemos", le escribió María José Quintanilla. Millaray Viera es otra de las personas que comentó: "Feliz cumple tititita preciosa! Love you!".

