"Lluvia" de iguanas sorprende al sur de Florida: Las razones del fenómeno

02 feb. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Durante las últimas semanas, residentes del sur del estado de Florida han compartido registros de una "lluvia" de iguanas verdes que habitan en sectores de harta vegetación.

Según los expertos en el clima, las bajas temperaturas cercanas a los 0°C fueron la causa principal del fenómeno inusual que obligó a las autoridades locales a adoptar medidas y protocolos para resguardar a las personas y a los reptiles.

La "lluvia" de iguanas

Los registros compartidos por los residentes de Florida muestran a las iguanas verdes "congeladas" tras la ola de frío, a tal punto de no poder moverse por el extremo clima.

Jessica Kilgore, especialista de Iguana Solutions, relató a un medio local que no es la primera vez que esto ocurre: "La última vez encontré la mayoría de mis iguanas congeladas cerca de la playa. Creo que el aire frío junto al agua es aún peor para ellas y el viento intenso las derriba de los árboles".

Al respecto, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida activó una campaña de recolección del animal bajo un estricto protocolo. Según Naples Daily News, su destino al ser recogidas es la eutanasia ética para evitar sufrimiento.

Revisa los registros: